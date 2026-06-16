Шахматисты края вышли в финал всероссийских соревнований «Белая ладья»

В отборочном этапе участвовали 87 команд из 84 регионов России, Армении, Беларуси и Кыргызстана. По итогам девяти туров классических шахмат команда Хабаровского края набрала 21,5 очка и заняла 7 место в общем зачете. Теперь школьники смогут принять участие в финальном соревновании «Вызов первых», которое организовали «Движение Первых» и Федерация шахмат России. В команде лицея «Ступени» за Хабаровский край выступали победители регионального этапа соревнований «Белая ладья» Тимофей Гершенович, Георгий Полячков, Роман Комирский и Арина Воронина.