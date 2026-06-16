Энергоснабжение 10 котельных-должников ограничили в Хабаровском крае

Хабаровскэнергосбыт приступил к введению ограничений в отношении предприятий ЖКХ, которые не платят за электроэнергию. Это вынужденная мера, предусмотренная законом. На 1 июня ограничено энергоснабжение 10 котельных. Среди основных должников — МУП «Мастер» из поселка Маго с долгом 5,6 млн рублей, МУП «Вектор» (поселки Алонка и Этыркен) — 4,1 млн рублей, а также ООО «Масштаб» (поселок Известковый) — 1,1 млн рублей. Энергетики напоминают: своевременная оплата поможет избежать ограничений и обеспечит стабильную подготовку к новому отопительному сезону. Работа по взысканию задолженности будет продолжена.