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Энергоснабжение 10 котельных-должников ограничили в Хабаровском крае

Хабаровскэнергосбыт приступил к введению ограничений в отношении предприятий ЖКХ, которые не платят за электроэнергию. Это вынужденная мера, предусмотренная законом. На 1 июня ограничено энергоснабжение 10 котельных. Среди основных должников — МУП «Мастер» из поселка Маго с долгом 5,6 млн рублей, МУП «Вектор» (поселки Алонка и Этыркен) — 4,1 млн рублей, а также ООО «Масштаб» (поселок.

Хабаровскэнергосбыт приступил к введению ограничений в отношении предприятий ЖКХ, которые не платят за электроэнергию. Это вынужденная мера, предусмотренная законом. На 1 июня ограничено энергоснабжение 10 котельных. Среди основных должников — МУП «Мастер» из поселка Маго с долгом 5,6 млн рублей, МУП «Вектор» (поселки Алонка и Этыркен) — 4,1 млн рублей, а также ООО «Масштаб» (поселок Известковый) — 1,1 млн рублей. Энергетики напоминают: своевременная оплата поможет избежать ограничений и обеспечит стабильную подготовку к новому отопительному сезону. Работа по взысканию задолженности будет продолжена.