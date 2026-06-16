Более 890 жителей отдаленных районов получили помощь врачей теплохода «Здоровье» за 15 дней рейса в Хабаровском крае

Теплоход «Здоровье» продолжает свой 14-й рейс по отдаленным территориям Хабаровского края. Мобильная бригада Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре, состоящая из 19 специалистов, помогает жителям края в вопросах профилактики и выявления заболеваний. За 15 дней бригада посетила 15 населенных пунктов, расположенных на реке Амур, врачи приняли 892 пациентов, 338 из них — дети. Диагностировано около 4 тысяч заболеваний. «Следствием табакокурения, например, становятся хронические болезни легких и бронхиальная астма. Тяжелый труд, связанный с проживанием на реке и занятием рыболовством, обусловливает высокую частоту паховых грыж и варикозной болезни у мужчин», — рассказала руководитель медицинской бригады теплохода «Здоровье» Наталья Кадыргулова. Врачи оперативно принимают пациентов, помогая своевременно определить проблему. Чаще всего диагностируют сердечно-сосудистые заболевания — ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь и атеросклероз.