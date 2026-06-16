Дмитрий Демешин: Ковчег с мощами Киево-Печерских отцов передали в храм Хабаровска

Губернатор Хабаровского края сообщил, что ковчег с частицами мощей преподобных отцов Киево-Печерских теперь находится в храме-памятнике в честь Казанской иконы Божией Матери. Святыня будет здесь до завершения строительства Храма Победы на улице Тихоокеанской. «Мы строим его в честь славы наших предков, чьи подвиги и вера стали опорой России», — написал глава региона. Это не единственный храм, который возводится в крае: еще один появится в центре и в северном районе Хабаровска. Губернатор отметил, что ковчег — не просто реликвия, а источник надежды и помощи для прихожан.