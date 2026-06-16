Юная хабаровчанка украла у матери украшения

Хабаровчанка рассказала полицейским, что из ее квартиры пропали золотые украшения — цепь, кольцо, браслет и сережки. Потерпевшая оценила ущерб в 150 тысяч рублей и предположила, что украшения забрала ее 15-летняя дочь. Как выяснилось, в течение мая девочка выносила ювелирные украшения из дома и отдавала их 18-летнему знакомому. Молодой человек сдавал имущество в ломбард без права дальнейшего выкупа, после чего его продавали добросовестным покупателям. Таким образом подельники получили 140 тысяч рублей, которые потратили на личные цели. Сотрудники задержали сообщников, безработный молодой человек ранее уже был судим за кражи. На несовершеннолетнюю завели уголовное дело.