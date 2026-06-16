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Фестиваль «Скользящий по волнам» прошел в Хабаровском крае

В регионе снова состоялся фестиваль технического творчества «Скользящий по волнам». В этом году он объединил спортсменов-судомоделистов, участников конкурсов по 3D-моделированию, робототехнике и исследованию подводного мира. Участники соревновались в мастерстве управления моделями и представляли свои инженерные проекты. «Скользящий по волнам» — это не только гонки на воде. Участники учились воплощать идеи в реальные проекты, применять знания.

В регионе снова состоялся фестиваль технического творчества «Скользящий по волнам». В этом году он объединил спортсменов-судомоделистов, участников конкурсов по 3D-моделированию, робототехнике и исследованию подводного мира. Участники соревновались в мастерстве управления моделями и представляли свои инженерные проекты. «Скользящий по волнам» — это не только гонки на воде. Участники учились воплощать идеи в реальные проекты, применять знания по физике, математике и инженерии на практике. Для многих это стало первым шагом к будущей профессии.