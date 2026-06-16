Житель Хабаровского края получил 23 года за госизмену и подготовку теракта

В 2022 году мужчина передал украинским спецслужбам данные о военных объектах и силовиках, готовил поджог, изготовил взрывное устройство из петарды с гвоздями и размещал призывы к терроризму в одной из групп. За содеянное его приговорили к 23 годам лишения свободы (первые 7 — в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима) и штрафу в 400 тысяч рублей. Также ему запрещено размещать материалы в информационно-телекоммуникационных сетях в течение 2 лет. Источник: прокуратура Хабаровского края gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/video_14929674264488.mp4