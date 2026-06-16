Иван Штыль из Комсомольска-на-Амуре взял 17-е «золото» Чемпионата Европы по гребле

В португальском Монтемор-у-Велью российские каноисты Иван Штыль и Захар Петров выиграли золото в каноэ-двойке на 500 метров. Они обогнали испанцев на полсекунды. Для Штыля эта победа стала 17-й на чемпионатах Европы. Иван — уроженец Комсомольска-на-Амуре. За карьеру он также 18 раз выигрывал чемпионат мира и завоевал серебро Олимпиады-2012.