Скоростное судно «70 лет Победы» перестало возить хабаровчан в Фуюань

Как сообщает «Хабаровскводтранс», использование этого современного теплохода, способного разгоняться до 70 км/ч, было временно остановлено с 13 июня. По данным краевого Минтранса, это связано с поломкой, возникшей на хабаровском судне. В частности, в водометную систему теплохода попал плавающий в Амуре мусор, в связи с чем произошло повреждение одного из узлов двигательной установки. Специалисты провели обследование судна и заказали необходимые детали для его ремонта. Планируется, что теплоход будет приведен в рабочее состояние до 26 июня, после чего судно пройдет техническую проверку. Более точная дата станет известна после завершения всех процедур. Пока пассажиры могут ездить в Фуюань из Хабаровска и обратно только на менее скоростных китайских судах.