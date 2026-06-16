Международный фестиваль «Анимур» собрал почти 3 тысячи заявок из 111 стран

Организаторы хабаровского фестиваля анимационного кино «Анимур» подвели итоги заявочной кампании. В этом году на конкурс прислали 2970 заявок. Больше всего — из России. В десятку лидеров также вошли Китай, Бразилия, Индия, Иран, США, Аргентина, Турция, Тайвань, Франция и Южная Корея. Теперь жюри предстоит отобрать лучшие работы. Именно их увидят хабаровские зрители во время фестиваля. «Анимур» пройдет в краевой столице с 1 по 4 октября. Следить за программой можно в соцсетях и на официальном сайте. Кстати, в Хабаровском крае сейчас работают 13 кинокомпаний. Новые кадры готовит местный филиал ВГИК. А студия «Мечталет» уже стала участником губернаторского проекта «Сделано в Хабаровском крае».