На севере Бурятии байкальские нерпы греются на солнце — эндемики устроили солнечные ванны прямо на дрейфующих льдинах. Умиротворяющая картина отлично передает летнее настроение — даже нерпы знают толк в отдыхе! Источник: Заповедное подлеморье gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/MOV_20260616_120502_568.mp4
Нерпы открыли пляжный сезон на Байкале: кадры с дрейфующих льдин
На севере Бурятии байкальские нерпы греются на солнце — эндемики устроили солнечные ванны прямо на дрейфующих льдинах. Умиротворяющая картина отлично передает летнее настроение — даже нерпы знают толк в отдыхе! Источник: Заповедное подлеморье.