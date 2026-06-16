Нерпы открыли пляжный сезон на Байкале: кадры с дрейфующих льдин

На севере Бурятии байкальские нерпы греются на солнце — эндемики устроили солнечные ванны прямо на дрейфующих льдинах. Умиротворяющая картина отлично передает летнее настроение — даже нерпы знают толк в отдыхе! Источник: Заповедное подлеморье.