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Безработный в Амурском районе «нашел» на дороге мешки с рыбой на 5 млн рублей

В Амурском районе сотрудники полиции в рамках операции «Путина-2026» изъяли у жителя села Ачан фрагменты рыбы осетровых пород (калуга и осетр) общим весом свыше 311 кг. Рыбу обнаружили у него дома в холодильной камере. 29-летний безработный мужчина заявил полицейским, что рыбу он нашел в мешках на обочине дороги, после чего привез ее к себе домой.

В Амурском районе сотрудники полиции в рамках операции «Путина-2026» изъяли у жителя села Ачан фрагменты рыбы осетровых пород (калуга и осетр) общим весом свыше 311 кг. Рыбу обнаружили у него дома в холодильной камере. 29-летний безработный мужчина заявил полицейским, что рыбу он нашел в мешках на обочине дороги, после чего привез ее к себе домой исключительно для личного употребления. Возбуждено уголовно дело. Сумма ущерба государству превышает 5 млн рублей.