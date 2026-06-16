Безработный в Амурском районе «нашел» на дороге мешки с рыбой на 5 млн рублей

В Амурском районе сотрудники полиции в рамках операции «Путина-2026» изъяли у жителя села Ачан фрагменты рыбы осетровых пород (калуга и осетр) общим весом свыше 311 кг. Рыбу обнаружили у него дома в холодильной камере. 29-летний безработный мужчина заявил полицейским, что рыбу он нашел в мешках на обочине дороги, после чего привез ее к себе домой исключительно для личного употребления. Возбуждено уголовно дело. Сумма ущерба государству превышает 5 млн рублей.