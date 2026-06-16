Посетить выступления симфонического оркестра под открытым небом смогут хабаровчане

Дальневосточный симфонический оркестр выступит на сцене «Ракушка» в Парке имени Муравьева-Амурского 20, 21, 27 и 28 июня с 19:00 до 20:00 часов. Музыканты исполнят полонезы, фрагменты из балетов Чайковского, оркестровые номера Хачатуряна, увертюры советских композиторов и даже тему из фильмов о Гарри Поттере. «Уверены, такие вечера под открытым небом запомнятся надолго и подарят много светлых эмоций», — отметил гендиректор Хабаровской филармонии Игорь Мосин. Вход на концерты свободный. В случае дождя и непогоды выступления перенесут на другой день.