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Об очередном повышении цен на проезд предупредили хабаровчан

С 18 июня проезд на маршрутах № 13, 16В-1 и 29К подорожает до 60 рублей. С 1 июля проезд на маршруте № 89 будет стоить 67 рублей. Об этом сообщили перевозчики — ООО «Филимонов» и ИП Гасанова Н. А. — в управление промышленности и транспорта администрации города.

С 18 июня проезд на маршрутах № 13, 16В-1 и 29К подорожает до 60 рублей. С 1 июля проезд на маршруте № 89 будет стоить 67 рублей. Об этом сообщили перевозчики — ООО «Филимонов» и ИП Гасанова Н. А. — в управление промышленности и транспорта администрации города.