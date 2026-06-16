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Семейную пару наркоторговцев будут судить в Комсомольске-на-Амуре

В феврале полицейские задержали супружескую пару (31-летнюю женщину и 40-летнего мужчину) при попытке продать синтетические наркотики. Во время обыска у них нашли тайники с наркотиками и свертки с метадоном и карфентанилом, общий вес незаконных веществ составил 12,7 грамма. Супруги работали в интернет-магазине, получали наркотики в Хабаровске и делали тайники в Комсомольске-на-Амуре. Незаконный груз перевозили на.

В феврале полицейские задержали супружескую пару (31-летнюю женщину и 40-летнего мужчину) при попытке продать синтетические наркотики. Во время обыска у них нашли тайники с наркотиками и свертки с метадоном и карфентанилом, общий вес незаконных веществ составил 12,7 грамма. Супруги работали в интернет-магазине, получали наркотики в Хабаровске и делали тайники в Комсомольске-на-Амуре. Незаконный груз перевозили на арендованном автомобиле. Расследование завершено, дело направлено в суд. Пара также привлечена к административной ответственности за употребление наркотиков.