Семейную пару наркоторговцев будут судить в Комсомольске-на-Амуре

В феврале полицейские задержали супружескую пару (31-летнюю женщину и 40-летнего мужчину) при попытке продать синтетические наркотики. Во время обыска у них нашли тайники с наркотиками и свертки с метадоном и карфентанилом, общий вес незаконных веществ составил 12,7 грамма. Супруги работали в интернет-магазине, получали наркотики в Хабаровске и делали тайники в Комсомольске-на-Амуре. Незаконный груз перевозили на арендованном автомобиле. Расследование завершено, дело направлено в суд. Пара также привлечена к административной ответственности за употребление наркотиков.