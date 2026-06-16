Житель Хабаровского края возмутился поведением знакомого и убил его

В ноябре 2025 года молодой местный житель узнал, что его знакомый, будучи пьяным, закрывал своих пожилых родителей на холодном балконе. Между мужчинами возник конфликт, и «защитник» избил оппонента. После этого фигурант усадил знакомого на лавочку и ушел, от полученных травм мужчина скончался. Подсудимый признал вину, ему дали 6 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.