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Житель Хабаровского края возмутился поведением знакомого и убил его

В ноябре 2025 года молодой местный житель узнал, что его знакомый, будучи пьяным, закрывал своих пожилых родителей на холодном балконе. Между мужчинами возник конфликт, и «защитник» избил оппонента. После этого фигурант усадил знакомого на лавочку и ушел, от полученных травм мужчина скончался. Подсудимый признал вину, ему дали 6 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор.

В ноябре 2025 года молодой местный житель узнал, что его знакомый, будучи пьяным, закрывал своих пожилых родителей на холодном балконе. Между мужчинами возник конфликт, и «защитник» избил оппонента. После этого фигурант усадил знакомого на лавочку и ушел, от полученных травм мужчина скончался. Подсудимый признал вину, ему дали 6 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.