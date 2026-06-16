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Набережная в поселке Майском преобразится: идет масштабная реконструкция

В поселке Майском Советско‑Гаванского района стартовал четвертый этап благоустройства набережной у озера. Работы начались в июне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование комфортной городской среды». На объекте проведут планировку территории, отсыпку скальником, спилят сухостой, поднимут берег, уложат брусчатку, установят ограждения и уличное освещение, оборудуют парковку. Большинство жителей поселка поддержали проект в прошлом.

В поселке Майском Советско‑Гаванского района стартовал четвертый этап благоустройства набережной у озера. Работы начались в июне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование комфортной городской среды». На объекте проведут планировку территории, отсыпку скальником, спилят сухостой, поднимут берег, уложат брусчатку, установят ограждения и уличное освещение, оборудуют парковку. Большинство жителей поселка поддержали проект в прошлом году голосованием. На реализацию выделено свыше 1,5 млн рублей.