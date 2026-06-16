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Пьяный совгаванец обокрал сожительницу

21 октября 2025 года, будучи пьяным, подсудимый похитил смартфон у потерпевшей. Подсудимый вину не признал, ссылаясь на давление полиции. Суд учел смягчающие обстоятельства (содействие следствию, здоровье) и отягчающее (рецидив). Мужчина признан виновным, приговорен к 8 месяцам лишения свободы условно.

21 октября 2025 года, будучи пьяным, подсудимый похитил смартфон у потерпевшей. Подсудимый вину не признал, ссылаясь на давление полиции. Суд учел смягчающие обстоятельства (содействие следствию, здоровье) и отягчающее (рецидив). Мужчина признан виновным, приговорен к 8 месяцам лишения свободы условно.