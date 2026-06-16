Тягач рухнул в кювет: смертельное ДТП в Приморье

На 4 км трассы «Поселок Раздольное — Хасан» в Приморье опрокинулся тягач Jiancheng. Водитель, 53‑летний мужчина, погиб на месте. По предварительной версии, он не справился с управлением на повороте — машина съехала в кювет и перевернулась. Утечки топлива из цистерны не зафиксировано. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Источник УМВД России по Приморскому краю.