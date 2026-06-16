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Мужчину сбили насмерть на федеральной трассе в Бикинском районе

Авария произошла в ночь с 15 на 16 июня. Водитель (мужчина 1967 года рождения) на «Тойоте Королле» ехал в сторону Владивостока по трассе А-370 Уссури Хабаровск — Владивосток. Он сбил пешехода, который шел по обочине в попутном направлении — освещение на том участке пути отсутствовало. По данным Госавтоинспеции края, пострадавший (житель села Лесопильного 1960 года.

Авария произошла в ночь с 15 на 16 июня. Водитель (мужчина 1967 года рождения) на «Тойоте Королле» ехал в сторону Владивостока по трассе А-370 Уссури Хабаровск — Владивосток. Он сбил пешехода, который шел по обочине в попутном направлении — освещение на том участке пути отсутствовало. По данным Госавтоинспеции края, пострадавший (житель села Лесопильного 1960 года рождения) погиб на месте до приезда скорой помощи.