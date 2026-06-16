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Талантливый форвард из системы СКА стал игроком «Амурских Тигров»

Речь идет о 19-летнем нападающем Данииле Анацком. Он родился в Ханты-Мансийске, но последние сезоны провел в системе санкт-петербургского СКА. В общей сложности на счету форварда 138 матчей в МХЛ, в которых он набрал 82 (38+44) очка. В прошлом сезоне новичок «Тигров» отметился 12 (4+8) набранными очками в 30 встречах, а также сыграл в двух матчах.

Речь идет о 19-летнем нападающем Данииле Анацком. Он родился в Ханты-Мансийске, но последние сезоны провел в системе санкт-петербургского СКА. В общей сложности на счету форварда 138 матчей в МХЛ, в которых он набрал 82 (38+44) очка. В прошлом сезоне новичок «Тигров» отметился 12 (4+8) набранными очками в 30 встречах, а также сыграл в двух матчах в ВХЛ за команду «СКА-ВМФ» из Санкт-Петербурга. Соглашение Даниила Анацкого с «Амурскими Тиграми» рассчитано на один сезон.