В ГАИ рассказали, есть ли безопасная доза алкоголя для автомобилистов

Автоинспекторы рекомендуют перед поездкой не употреблять любые вещества и продукты, которые могут повлиять на способность управлять транспортом. Также водителям советуют быть осторожнее с лекарствами, которые вызывают сонливость и заторможенность. Речь идет, в частности, о некоторых антигистаминных, снотворных препаратах, транквилизаторах и других средствах с седативным действием.