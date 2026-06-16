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В ГАИ рассказали, есть ли безопасная доза алкоголя для автомобилистов

Безопасной дозы алкоголя для водителя не существует.

Безопасной дозы алкоголя для водителя не существует. Об этом РИА Новости сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

В ведомстве пояснили, что даже небольшое количество алкоголя снижает когнитивные функции, ухудшает внимание, реакцию и координацию. Опасным может быть и остаточный эффект после употребления спиртного.

Автоинспекторы рекомендуют перед поездкой не употреблять любые вещества и продукты, которые могут повлиять на способность управлять транспортом. Также водителям советуют быть осторожнее с лекарствами, которые вызывают сонливость и заторможенность. Речь идет, в частности, о некоторых антигистаминных, снотворных препаратах, транквилизаторах и других средствах с седативным действием.

Кроме того, в ГАИ не рекомендуют злоупотреблять энергетиками и кофеином. Они могут дать кратковременное возбуждение, после которого наступает спад работоспособности.