Донские стрелки завоевали золото на чемпионате России по стендовой стрельбе в Подмосковье

Сборная команда Ростовской области показала высокие результаты на чемпионате России по стендовой стрельбе среди мужчин и женщин, который завершился в Московской области. В копилке региона — золотые медали в командном зачете и выполнение нормативов «Мастер спорта России».
Соревнования проходили с 8 по 15 июня на базе стрелкового комплекса «Лисья нора». За звание чемпионов боролись более 200 сильнейших спортсменов, представляющих 17 регионов Российской Федерации.
В дисциплине «Скит, команды» среди мужчин трио из Ростовской области в составе Николая Абузарова, Николая Пильщикова и Николая Тёплого продемонстрировало идеальную меткость. В финале наши стрелки одержали уверенную победу над сборной Республики Татарстан, поднявшись на высшую ступень пьедестала.
Помимо командного золота, чемпионат принес региону и важные личные достижения. Сразу два донских спортсмена успешно выполнили норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России»:
Анна Гурова — в дисциплине «Трап»;
Николай Небежко — в дисциплине «Скит».
«Победа наших ребят на чемпионате России — это подтверждение высокого класса донской школы стендовой стрельбы. За каждой медалью стоят годы тяжелых тренировок. Я от всей души поздравляю наших спортсменов и выражаю огромную благодарность их наставникам — Олегу Викторовичу Тишину и Николаю Михайловичу Тёплому. Вы — гордость нашего региона», — прокомментировал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.