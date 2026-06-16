Донские стрелки завоевали золото на чемпионате России по стендовой стрельбе в Подмосковье

«Победа наших ребят на чемпионате России — это подтверждение высокого класса донской школы стендовой стрельбы. За каждой медалью стоят годы тяжелых тренировок. Я от всей души поздравляю наших спортсменов и выражаю огромную благодарность их наставникам — Олегу Викторовичу Тишину и Николаю Михайловичу Тёплому. Вы — гордость нашего региона», — прокомментировал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.