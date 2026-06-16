В башкирском селе закрывается единственный круглосуточный стационар: что предлагают гражданам взамен

Минздрав заверил, что амбулатория сохранится в том же трехэтажном кирпичном здании с централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. В поликлинике на первом этаже ведут прием врач общей практики, педиатр и терапевт, работают физиотерапевтический, процедурный, прививочный и перевязочный кабинеты, рентген и лаборатория. Круглосуточная бригада скорой медицинской помощи также останется.