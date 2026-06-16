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Силы ПВО сбили за ночь 172 БПЛА ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Дежурные силы ПВО в течение ночи уничтожили над регионами России 172 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.

Источник: Российская газета

Дежурные силы ПВО в течение ночи уничтожили над регионами России 172 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.

Военные РФ нейтрализовали беспилотники над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей.

Кроме того, БПЛА были перехвачены в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Также средства ПВО нейтрализовали беспилотники над акваториями Черного и Азовского морей.

Все эти дроны были сбиты в период с 20:00 мск 15 июня до 07:00 мск 16 июня, добавили в оборонном ведомстве.

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