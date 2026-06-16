В Калининграде изменился маршрут трамвая № 3

В Калининграде из-за дорожных работ в районе зоопарка изменился маршрут трамвая № 3. Об этом сообщили в городском Центре организации движения и пассажирских перевозок во вторник, 16 июня.
Движение к Центральному парку заблокировано, поэтому «тройка» временно следует по пл. Победы и Советскому проспекту до кольца на ул. Бассейная. Как долго будет работать новая схема не сообщается.
На улице Комсомольской в Калининграде изменили режим работы двух светофоров перед перекрёстком с Карла Маркса. Автомобили начали задерживаться на путях и мешать движению трамваев, следующих на ул. Бассейную.
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