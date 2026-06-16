В Красноярск «прилетели» 600 попугаев из Кыргызстана

В международном аэропорту Красноярск специалисты краевого Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 600 попугаев, которые прибыли к нам из Кыргызстана (села Кашкар-Кыштак). Пресс-служба ведомства уточнила, что всего насчитали три вида пернатых: волнистые, кореллы, неразлучники.
Декоративная птица перевезена с соблюдением ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза. Сейчас попугаи находятся в специально подготовленном помещении для проведения карантина.
Груз предназначен для предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц.
Это уже седьмая партия пернатых, ввезенная из Кыргызстана в 2026 году (всего в город «прилетели» шесть тысяч попугаев).
Ранее мы писали, что в Красноярске появится еще шесть площадок для выгула собак.