В Госдуме рассказали, кто из россиян может получить 100% компенсацию ЖКХ

Парламентарий пояснил, что для большинства других льготников — ветеранов, инвалидов, многодетных семей и пенсионеров — действует частичная компенсация или субсидии. При этом отдельные категории граждан могут получать полную компенсацию по специальным нормам федерального или регионального законодательства. Депутат подчеркнул, что льготы зависят не только от федеральных норм, но и от законов субъекта, где проживает человек.