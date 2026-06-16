В Красноярск привезли седьмую партию попугаев из Кыргызстана

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировали ввоз в Красноярск 600 декоративных птиц — волнистых попугаев, корелл и неразлучников. Птиц привезли самолётом из села Кашкар-Кыштак Республики Кыргызстан, уточнили в пресс-службе ведомства. Партия попугаев предназначена для красноярского предпринимателя, который занимается их разведением и содержанием. Пока птицы находятся на карантине. Эта партия декоративных птиц стала уже седьмой с начала 2026 года, которую поставили в Красноярск из Киргизии, отметили в управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Всего за это время было ввезено 6 тысяч попугаев.