Трамп вспомнил свои предвыборные обещания по Украине: дедлайн в 24 часа напугал союзников из Европы

«Теперь, когда с этим покончено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы это сделать. Двадцать пять тысяч человек в месяц умирают, в основном солдаты. Так не должно быть», — резюмировал Трамп, сидя рядом с Макроном. При этом американский лидер не уточнил, готов ли он поддерживать стратегию ЕС, которая заключается в давлении на Россию.