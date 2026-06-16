В Прикамье в возрасте 99 лет умер последний ветеран ВОВ в Осинском округе

Василиий Евсин, последний ветеран Великой Отечественной войны в Осинском округе, скончался в возрасте 99 лет, сообщил глава округа Игорь Морозов.
Когда началась война, Василию Евсину было 14 лет. В 1942 году призвали отца, в 1943-м — брата, а сам он остался за главу семьи. В 1944 году его призвали в армию и направили в Луганскую авиатехническую школу. После демобилизации трудился на Сталинском заводе в Перми, затем вернулся в Осу, работал в пожарной части и слесарем-сантехником на очистных сооружениях.
Глава округа назвал ветерана связующей нитью между поколениями, живым свидетелем военных лет и Великого подвига.
«Он останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, добропорядочный, отзывчивый и чистый душой и сердцем человек, с особой энергетикой, до конца своих дней сохранивший оптимизм и веру в свои силы. Он всегда был в хорошем расположении духа, каждый раз встречал гостей с улыбкой и добротой. Несмотря на почтенный возраст, отличался ясным умом и твердой памятью, умел радоваться жизни», — написал Игорь Морозов на личной странице ВКонтакте.
Василиий Евсин не дожил до своего 100-летия всего год. Юбилей он мог отпраздновать в марте 2027.
Прощание с ветераном состоится 16 июня в 11:00 в Осе на улице Гоголя, 89.
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