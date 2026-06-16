В Прикамье в возрасте 99 лет умер последний ветеран ВОВ в Осинском округе

Когда началась война, Василию Евсину было 14 лет. В 1942 году призвали отца, в 1943-м — брата, а сам он остался за главу семьи. В 1944 году его призвали в армию и направили в Луганскую авиатехническую школу. После демобилизации трудился на Сталинском заводе в Перми, затем вернулся в Осу, работал в пожарной части и слесарем-сантехником на очистных сооружениях.