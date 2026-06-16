Челябинские гимнастки выиграли международный турнир в Казахстане

Команда «Империя Лазурит» из Челябинска одержала победу на международном турнире по эстетической гимнастике Astana Alan Cup — 2026, который прошел в столице Казахстана. Юные спортсменки завоевали золотые медали в возрастной категории 8—10 лет, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.