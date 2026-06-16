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Челябинские гимнастки выиграли международный турнир в Казахстане

Золото завоевала команда «Империя Лазурит» на соревнованиях в Астане.

Источник: 1obl.ru

Команда «Империя Лазурит» из Челябинска одержала победу на международном турнире по эстетической гимнастике Astana Alan Cup — 2026, который прошел в столице Казахстана. Юные спортсменки завоевали золотые медали в возрастной категории 8—10 лет, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Воспитанницы челябинской спортшколы по художественной гимнастике «Гармония» достойно представили Россию на международных соревнованиях и блестяще выступили, заняв высшую ступень пьедестала почета.

В составе челябинской команды выступили десять спортсменок: Илона Белоус, Елизавета Берестова, Мария Волощенко, София Григорьева, Ева Ден, Мия Идрисова, Алиса Истратова, Ярослава Стенникова, Кира Танова и Яна Чебатарева.

Подготовили челябинскую команду тренеры Юлия Платонова и Арина Ходот.