Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок

«Мы видим, что россияне всё чаще используют рассрочку не только для покупки электроники, но и для инвестиций в себя — обучения, а также для обустройства дома. Чтобы сделать этот процесс максимально простым и выгодным, мы запустили беспроцентную рассрочку на нашей сети терминалов. Для клиента это возможность получить нужный товар или услугу здесь и сейчас, а для бизнеса — инструмент увеличения продаж», — прокомментировала директор дивизиона «Товарное кредитование» Сбербанка Дмитрий Блинов.