Первый Фестиваль бега «Южный ветер» состоялся в воскресенье на Гребном канале «Дон»

Победителем на марафонской дистанции стала Алиса Тенишева с временем 3:52:03,24. За все годы проведения марафона — приз за первое место ни разу не покидал донской столицы. А вот у мужчин — наоборот, победа каждый раз опережала ростовских бегунов. И в этот раз победителем (уже в третий раз) стал Анатолий Оржеховский из Макеевки, ДНР.