Первый Фестиваль бега «Южный ветер» состоялся в воскресенье на Гребном канале «Дон»

В детских забегах и забегах на 6, 12, 24, 42.195 км приняли участие почти 300 любителей бега из 23 городов и населённых пунктов Ростова, области и регионов России.
Старт Фестивалю дал Олимпийский чемпион Афин по академической гребле Николай Спинёв.
На дистанциях 1 и 6 км приняли участие 26 воспитанников городских спортшкол, занимающихся легкой атлетикой. В рамках фестиваля прошёл IV Открытый чемпионат Ростова-на-Дону по марафону.
Победителем на марафонской дистанции стала Алиса Тенишева с временем 3:52:03,24. За все годы проведения марафона — приз за первое место ни разу не покидал донской столицы. А вот у мужчин — наоборот, победа каждый раз опережала ростовских бегунов. И в этот раз победителем (уже в третий раз) стал Анатолий Оржеховский из Макеевки, ДНР.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.