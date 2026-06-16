Жителей Бикина погрузят в историю Дальнего Востока в период Российской империи

Площадки военно-исторического фестиваля «Дальневосточный Форпост» проведут в Бикинском округе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», гостей мероприятия погрузят в историю Дальнего Востока в период Российской империи, Гражданской войны и иностранной интервенции на Дальнем Востоке.
Погружение в историю ожидает жителей и гостей округа 17 июня в Районном доме культуры. Мастер-классы и интерактивные мероприятия начнутся в 15 часов.
Пришедшие смогут увидеть форму и снаряжение солдат Гражданской войны, посетить экскурсию по истории почтовой службы. В этот день также будут работать площадки и мастер-классы «Женская гимназия», «Ангелы в белых платочках», «Шрапнель — сестра картечи».