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Жителей Бикина погрузят в историю Дальнего Востока в период Российской империи

В районном доме культуры будут работать площадки фестиваля «Дальневосточный Форпост».

Источник: Хабаровский край сегодня

Площадки военно-исторического фестиваля «Дальневосточный Форпост» проведут в Бикинском округе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», гостей мероприятия погрузят в историю Дальнего Востока в период Российской империи, Гражданской войны и иностранной интервенции на Дальнем Востоке.

Погружение в историю ожидает жителей и гостей округа 17 июня в Районном доме культуры. Мастер-классы и интерактивные мероприятия начнутся в 15 часов.

Пришедшие смогут увидеть форму и снаряжение солдат Гражданской войны, посетить экскурсию по истории почтовой службы. В этот день также будут работать площадки и мастер-классы «Женская гимназия», «Ангелы в белых платочках», «Шрапнель — сестра картечи».