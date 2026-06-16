Жителей Бикина погрузят в историю Дальнего Востока в период Российской империи

Пришедшие смогут увидеть форму и снаряжение солдат Гражданской войны, посетить экскурсию по истории почтовой службы. В этот день также будут работать площадки и мастер-классы «Женская гимназия», «Ангелы в белых платочках», «Шрапнель — сестра картечи».