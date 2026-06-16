Три авиарейса задержали и один отменили в Нижнем Новгороде 16 июня

Рейс в Сочи N4−440 авиакомпании Nordwind из Нижнего Новгорода отменен. Информация появилась на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова. Самолет на курорт Краснодарского края должен был покинуть столицу ПФО во вторник в 18:30. Сначала его перенесли на среду, 01:35, а затем и вовсе отменили.
Также известно о задержке четырех рейсов из Нижнего Новгорода. Например, борт до Москвы, запланированный на 09:40, вылетит на два часа позже.
Авиалайнер, который должен был подняться в воздух в 11:20 и доставить пассажиров в Санкт-Петербург, отправится в путь в 13:20. Самолет в Сочи также стартует сегодня с опозданием — не в 14:50, а в 15:45.
Напомним, сегодня в Нижегородской области объявили режим беспилотной опасности. СМС с предупреждением получили местные жители рано утром.