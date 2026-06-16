Чайковский и Хачатурян встретятся с «Гарри Поттером» под небом Хабаровска

В Хабаровске этим летом снова зазвучит симфоническая музыка под открытым небом — Дальневосточный симфонический оркестр даст серию бесплатных концертов для жителей и гостей города, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Выступления пройдут 20, 21, 27 и 28 июня с 19:00 до 20:00 на сцене «Ракушка» в краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. В программе — классика мировой музыки и узнаваемые мелодии из кино, от Чайковского и Хачатуряна до темы из «Гарри Поттера».
Каждый вечер будет отдельной музыкальной историей: от торжественных полонезов и венгерских танцев до оркестровых фрагментов балетов и советской киномузыки.
Летние парковые концерты в Хабаровске имеют давнюю традицию — ей уже более полувека. Её в 1960-х заложил дирижёр Юрий Николаевский, сделав открытые выступления частью городской музыкальной культуры. Сегодня оркестр продолжает эту линию — уже в современном звучании и с новым репертуаром.
Организаторы отмечают, что концерты проходят бесплатно и доступны всем желающим, однако их проведение зависит от погоды — в случае дождя выступления могут быть перенесены.