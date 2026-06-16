Чайковский и Хачатурян встретятся с «Гарри Поттером» под небом Хабаровска

Выступления пройдут 20, 21, 27 и 28 июня с 19:00 до 20:00 на сцене «Ракушка» в краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. В программе — классика мировой музыки и узнаваемые мелодии из кино, от Чайковского и Хачатуряна до темы из «Гарри Поттера».