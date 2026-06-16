Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина

На протяжении двух дней участники демонстрировали свои навыки, силу, ловкость и умение работать в команде. Ребята состязались в различных дисциплинах пожарно-спасательного спорта, показывая высокий уровень подготовки и стремление к победе. Они преодолевали пожарную эстафету, бежали стометровую полосу с препятствиями, а также выполняли подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни и боевое развёртывание. Этапы требовали от участников не только хорошей физической подготовки, но и чётких, слаженных действий всей команды.