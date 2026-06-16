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Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина

Ребята состязались в различных дисциплинах пожарно-спасательного спорта.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту среди юных дружин на приз «Золотая штурмовка». Они объединили школьников из Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Матвеевки, Галкино и Хабаровска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Лучшие навыки в пожарно-спасательном спорте на состязаниях “Золотая штурмовка” показали школьники из Бикина», — говорится в сообщении.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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На протяжении двух дней участники демонстрировали свои навыки, силу, ловкость и умение работать в команде. Ребята состязались в различных дисциплинах пожарно-спасательного спорта, показывая высокий уровень подготовки и стремление к победе. Они преодолевали пожарную эстафету, бежали стометровую полосу с препятствиями, а также выполняли подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни и боевое развёртывание. Этапы требовали от участников не только хорошей физической подготовки, но и чётких, слаженных действий всей команды.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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В каждом виде дисциплины судейская бригада определила победителей в личном и командном зачете. А по итогам всех этапов состязаний призовые места распределились следующим образом. «Бронза» у школьников из села Матвеевка Хабаровского района, «серебро» завоевали ребята из Комсомольска-на-Амуре. Главное «золото» состязаний у команды из города Бикин.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный приз «Золотой штурмовки» забрали юные пожарные из Бикина. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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Соревнования «Золотая штурмовка» проводятся с 2008 года и направлены на популяризацию пожарно-спасательного спорта, развитие культуры безопасности и профессиональную ориентацию молодёжи.

Организаторами мероприятия выступили ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, Хабаровское региональное отделение ВДПО при участии краевого Центра пропаганды пожарного и спасательного дела.

Напомним, в прошлом году «золото» соревнований забрали юные пожарные Комсомольска-на-Амуре.

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