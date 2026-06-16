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В Октябрьском районе Ростова снесут аварийные деверья

Аварийные деревья спилят на улицах Дачной, Тимошенко и в переулке Госпитальном в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

С 16 июня по 31 июля в Октябрьском районе Ростова-на-Дону будут проводить работы по санитарной обрезке, а также сносу аварийных и засохших деревьев. Об этом предупредили городские власти.

Обрезку и уборку деревьев планируют выполнять днем на улицах и внутриквартальных проездах. Сегодня, 16 июня, работы будут проводиться в переулке Госпитальном, на улицах Дачной и Тимошенко.

— Разрешение согласовали с комитетом по охране окружающей среды. Меры направлены на обеспечение безопасности пешеходов и транспорта, — пояснили власти.

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