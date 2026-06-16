Главные новости к утру 16 июня 2026 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Ватикан и израильские посредники в первые дни украинского конфликта обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отвести войска от Киева. Он отметил, что стороны говорили, что, по их пониманию, Зеленский собирается подписать перемирие. После этого боевые действия продолжились.