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Главные новости к утру 16 июня 2026 года

Последние новости за сегодня — 16 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 июня 2026.

Лукашенко заявил, что Ватикан и Израиль просили Путина заключить мир

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Ватикан и израильские посредники в первые дни украинского конфликта обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отвести войска от Киева. Он отметил, что стороны говорили, что, по их пониманию, Зеленский собирается подписать перемирие. После этого боевые действия продолжились.

Стармер анонсировал поставки урана для украинских АЭС и санкции против РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече G7 анонсировал введение новых энергетических санкций против России и подписание двухлетнего соглашения о поставках топлива для украинских атомных электростанций. Пакет ограничительных мер будет нацелен на российский «теневой флот» и затронет финансовые сети.

В США произошло крушение бомбардировщика

В Калифорнии потерпел крушение многофункциональный стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Авиабаза ВВС США Эдвардс подтвердила гибель восьми членов экипажа. Полет самолета, способного нести ядерное оружие, являлся тестовым. Инцидент произошел вскоре после отрыва самолета от земли в 11:20 по местному времени.

США лишили НАТО части войск

США прекратили выполнение ряда обязательств перед НАТО по предоставлению ключевых сил в воздухе и на море, включая авианосную ударную группу, подразделение стратегических бомбардировщиков и более 50 истребителей. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание полагает, что США намерены применить и другие аналогичные меры в ближайшие годы.

Вэнс сообщил, что МАГАТЭ и США помогут Ирану в уничтожении урана

Соглашение между США и Ираном предполагает возвращение в исламскую республику экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для ликвидации запасов обогащенного урана. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что данное положение «очень четко прописано» в меморандуме о взаимопонимании.

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