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Нижегородцы могут остаться без интернета на время выборов

Нижегородцев призвали не воспринимать такие неудобства негативно: по мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, возможные сложности с доступом в сеть несопоставимы с задачей сохранения человеческих жизней.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова обратила внимание на вероятные перебои с интернет‑соединением и связью в период проведения выборов. Информация об этом размещена в социальных сетях ЦИК.

Элла Памфилова пояснила, что в отдельных регионах в дни голосования ради обеспечения безопасности могут действовать специальные ограничительные меры. Глава ЦИК призвала не воспринимать такие неудобства негативно: по её мнению, возможные сложности с доступом в сеть несопоставимы с задачей сохранения человеческих жизней.

«Проблемы со связью и интернетом могут возникать в интересах обеспечения безопасности», — подчеркнула Элла Памфилова.

Ранее сообщалось, что заседание ЗСНО в июне пройдет на неделю раньше для назначения даты выборов.

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