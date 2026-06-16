Нижегородцы могут остаться без интернета на время выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова обратила внимание на вероятные перебои с интернет‑соединением и связью в период проведения выборов. Информация об этом размещена в социальных сетях ЦИК.
Элла Памфилова пояснила, что в отдельных регионах в дни голосования ради обеспечения безопасности могут действовать специальные ограничительные меры. Глава ЦИК призвала не воспринимать такие неудобства негативно: по её мнению, возможные сложности с доступом в сеть несопоставимы с задачей сохранения человеческих жизней.
«Проблемы со связью и интернетом могут возникать в интересах обеспечения безопасности», — подчеркнула Элла Памфилова.
Ранее сообщалось, что заседание ЗСНО в июне пройдет на неделю раньше для назначения даты выборов.