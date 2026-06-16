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В Башкирии водитель «КамАЗа» попался с поддельными правами

По данным ГАИ Башкирии, накануне в рамках рейда «Грузовой автомобиль» на проспекте Юбилейном в Нефтекамске патруль ДПС остановил «КамАЗ».

Источник: Башинформ

41-летний водитель не сразу предъявил права, заявив, что они находятся у хозяина грузовика. Но инспекторы проверили по базе и выяснили, что ранее мужчину лишили прав. И тогда он предъявил удостоверение, но оно оказалось поддельным.

Нефтекамец утверждал, что пытался повторно сдать экзамен, но провалился на теории. Тогда он уехал в Липецк и там якобы успешно прошёл испытания. Это оказалось ложью. На место вызвали следственно-оперативную группу для оформления факта подделки документов.

Мужчину отстранили от управления автомобилем. В отношении него составлены административные материалы по статье «управление автомобилем без прав». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «использование заведомо подложного документа».

Ранее в Уфе электровелосипедист сбил выходившую из автобуса женщину.