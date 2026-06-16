Аварийные деревья спилят на улицах Дачной, Тимошенко и в переулке Госпитальном

С 16 июня по 31 июля на территории Октябрьского района планируется проведение комплексных работ по сносу аварийных, засохших и санитарной обрезке разросшихся деревьев. Мероприятия будут проводиться в соответствии с разрешительной документации, согласованной с комитетом по охране окружающей среды.
Работы будут выполняться в дневное время и охватят улицы и внутриквартальные проезды района. Начнутся они завтра по адресным ориентирам: пер. Госпитальный, ул. Дачная, ул. Тимошенко.
Отметим, что данные меры направлены на удаление сухих и аварийных зеленых насаждений с целью обеспечения безопасности пешеходов и транспорта.
Администрация Октябрьского района приносит жителям извинения за возможные временные неудобства и благодарит за понимание.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.