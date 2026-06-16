Аварийные деревья спилят на улицах Дачной, Тимошенко и в переулке Госпитальном

С 16 июня по 31 июля на территории Октябрьского района планируется проведение комплексных работ по сносу аварийных, засохших и санитарной обрезке разросшихся деревьев. Мероприятия будут проводиться в соответствии с разрешительной документации, согласованной с комитетом по охране окружающей среды.