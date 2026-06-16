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В Хабаровске временно изменится схема движения автобусов 17-го маршрута

Жителей и гостей краевого центра просят учитывать информацию при планировании поездок по городу.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Салтыкова-Щедрина с 19:10 16 июня до 02:10 17 июня будет закрыто сквозное движение автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«На период производства работ, движение маршрута № 17 “Госбанк — Спиртзавод” будет осуществляться до железнодорожного переезда», — говорится в сообщении.

Получить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», мобильным приложением «Go2bus», или позвонив диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске изменится стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах. За проезд в автобусах № 13, 16В-1, 29К придётся выложить 60 рублей, а в 89−1 маршрутке — 67 рублей.