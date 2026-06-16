В Волгоградской области сохраняют редкие языки

«О русском как основе славянских языков писал ещё в XIX в. известный общественный деятель, публицист и издатель Михаил Никифорович Катков, — говорит филолог Анна Кривенко. — Приведу цитату: “Не подлежит сомнению, что сближению славянских наречий может быть положено прочное основание изучение русского языка… Чтобы литературные языки не расходились, а сближались, для этого нужна сближающая сила, и эта сила может быть найдена только в языке — в таком языке, который мог бы служить средоточием для других славянских языков. Этой цели не соответствует ни один из славянских языков, кроме языка русского…”.