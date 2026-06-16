«Слово славное». В Волгоградской области сохраняют редкие языки

8 сентября 2026 г. в стране впервые отметят День языков народов России. Это — важное свидетельство той роли и значения, которое придаёт государство поддержке родных языков. О том, как сберегают, изучают и пропагандируют национальные языки представители различных народов, проживающих на территории Волгоградской области, узнавал «АиФ» — Нижнее Поволжье".
Пусть звучит «Слово славное».
Трудно найти в мире столь же благозвучные, плавные, гибкие и ёмкие языки, как славянские. При этом, по мнению целого ряда учёных, их объединяет язык русский.
«О русском как основе славянских языков писал ещё в XIX в. известный общественный деятель, публицист и издатель Михаил Никифорович Катков, — говорит филолог Анна Кривенко. — Приведу цитату: “Не подлежит сомнению, что сближению славянских наречий может быть положено прочное основание изучение русского языка… Чтобы литературные языки не расходились, а сближались, для этого нужна сближающая сила, и эта сила может быть найдена только в языке — в таком языке, который мог бы служить средоточием для других славянских языков. Этой цели не соответствует ни один из славянских языков, кроме языка русского…”.
Замечательным творческим и научным подтверждением такой теории служит деятельность центра славянской культуры «Славия», который работает в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.
Его хорошо знают не только в Волгоградской области и за её пределами, но и в других странах мира, где по-прежнему остаётся очень много людей, которые всей душой преданы русскому и другим славянским языкам или находятся в процессе их изучения.
Сам центр «Славия» проводит в отношении популяризации, изучения, укрепления позиций славянских языков масштабную работу: здесь выпускают монографии, пишут научные статьи, выступают на международных славистических конференциях. Студенты изучают славянские языки, участвуют в творческих коллективах.
Так, например, ансамбль славянской песни «Слово славное», которым руководит доктор филологических наук, профессор ВГСПУ Лариса Шестак, исполняет песни на изучаемых славянских языках: чешском, польском, сербском, украинском, словацком, болгарском. Он не раз становился лауреатом городских и международных конкурсов. А танцевальный ансамбль «Этника» под руководством доцента Ирины Филатовой исполняет славянские танцы.
К работе центра присоединяются слависты из России и других стран мира. В 2025 г. в проводимом им фестивале «Славянская мозаика языков и культур» участвовали учёные из Уфы, Краснодара, Челябинска, Санкт-Петербурга, а также из Болгарии, Казахстана, Австралии.
Так позиции славянских языков крепнут по всему миру.
Начиная с детсада.
Большое внимание изучению родного языка уделяют в татарской национальной общине Волгоградской области. Причём в 2026 г. отмечаются сразу два знаковых для неё события: 140 лет исполнится со дня рождения основоположника литературного татарского языка, поэта Габдуллы Тукая и 120 лет со дня рождения советского поэта, героя Великой Отечественной войны Мусы Джалиля.
«Стихотворение “Родной язык” — это общепризнанный гимн татарского народа, — отмечает директор татарского культурного этнографического центра-музея “Туган-Як” в селе Малые Чапурники Светлоярского района Сальфира Рябова. — Строки из него: “Родной язык — святой язык, отца и матери язык, я в мире множество вещей через тебя постиг…” известны каждому из нас. На произведениях Габдуллы Тукая выросло не одно поколение, поэтому в нашем центре мы уделяем большое внимание изучению его творчества и проводим мероприятия в память о нём».
С татарским языком и культурой было тесно связано и творчество Героя Советского Союза Мусы Джалиля.
«Оно приобрело сегодня особую актуальность, — считает председатель правления автономии татар Ленинского района Волгоградской области Ульвия Такшаева. — До войны Муса Джалиль переводил произведения русских классиков на татарский язык. Во время войны поэт был ранен, попал в плен, вёл там героическую антифашистскую деятельность, символом которой стала “Моабитская тетрадь”, дошедшая до нас. Эти строки — гимн стойкости и верности Родине:
Песня меня научила свободе, Песня борцом умереть мне велит. Жизнь моя песней звенела в народе, Смерть моя песней борьбы прозвучит!".
В воскресной школе центра-музея «Туган-Як» дети и взрослые изучают татарский язык, причём среди взрослых — люди самых разных национальностей, говорит Сальфира Рябова.
Изучают татарский язык и в селе Маляевке Ленинского района, причём там процесс начинается прямо с детского сада и продолжается в школе.
Как рассказывает учитель средней школы села Маляевка Равиля Башаева, ежегодно школьники выезжают в Татарстан на олимпиаду на родном языке, лучшие потом отправляются в языковые лагеря.
Свои знания языка можно проверять ежегодно. Так, с 24 по 26 апреля 2026 года в Волгоградской области уже в одиннадцатый раз прошла образовательная акция «Татарча диктант», которая является всемирной. В этом году она посвящена 140-летию татарского поэта Габдуллы Тукая. Цель такого диктанта — помочь людям лучше писать по-татарски, заинтересовать родным языком и укрепить связь с культурой и традициями татарского народа. Участвовать в акции мог любой желающий.
И дети, и взрослые.
Большое значение изучению родного языка придают и в Еврейском общинном центре Волгограда.
«Национальные языки ассимилируют, растворяются в больших и исчезают, — говорит председатель Совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе. — Потому вопрос сохранения родного языка стоит остро для всех национальностей. Мы помогаем детям изучать историю и традиции своего народа, любить и знать родной язык».
Однако интерес к изучению языка, по словам председателя Совета, проявляют и взрослые.
«Ходят заниматься и молодые люди, и пожилые, — говорит Яэль Иоффе. — А нередко на занятиях изучают язык семьями — родители и дети. И нас это радует, потому что интерес к изучению своих корней, культуры, традиций сплачивает семьи».
Изучают в Волгограде и другие языки. Так, по инициативе общественной организации «Дом Дружбы» в городе и области были созданы центры по изучению грузинского, арабского, армянского, лезгинского и других национальных языков.
А в главном просветительском центре региона — областной библиотеке им. Горького — уже не один год действует клуб, куда может войти любой житель Волгограда или области, желающий глубоко изучить русский язык.
«Десятки членов Клуба любителей русского языка “РусскийЯзык.ru” не первый год изучают тонкости великого и могучего, закрепляя полученные на лекциях знания выполнением практических занятий», — рассказали в библиотеке.
На встречах клуба разбирают творчество великих писателей, изучают сложные примеры из синтаксиса и грамматики, готовятся к ежегодному Тотальному диктанту.
«Надо помнить, что язык — это духовное сокровище любого народа, в котором заключён его национальный код, сила, мудрость, — считает Анна Кривенко. — Утрата языка равносильна потере памяти, корней и самого себя. Замечательные слова Константина Георгиевича Паустовского о русском языке: “Наш язык — наш меч, наш свет, наша любовь, наша гордость” можно перенести и на языки других народов. Беречь и сохранять язык — это одна из самых благородных и высоких задач».