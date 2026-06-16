15-го участника банды Малиновского осудили в Красноярске (видео)

Установлено, что в ноябре 2021 года известная в криминальных кругах ОПГ решила напасть на владельца охранного бизнеса. Подготовившись к преступлению, трое злоумышленников в масках подкараулили мужчину возле дома на улице Лиственная и, когда он вышел из автомобиля, один распылил ему в лицо газовый баллончик со словами: «Привет, братан!». После жертву избили.