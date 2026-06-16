15-го участника банды Малиновского осудили в Красноярске (видео)

В Красноярске суд признал очередного участника банды Ярослава Малиновского виновными в хищении оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для здоровья.
Установлено, что в ноябре 2021 года известная в криминальных кругах ОПГ решила напасть на владельца охранного бизнеса. Подготовившись к преступлению, трое злоумышленников в масках подкараулили мужчину возле дома на улице Лиственная и, когда он вышел из автомобиля, один распылил ему в лицо газовый баллончик со словами: «Привет, братан!». После жертву избили.
«Несмотря на сопротивление, нападавшие завладели находившимся при потерпевшем травматическим пистолетом, и скрылись с места преступления. Преступление было не спонтанным решением, а заранее спланированной акцией — организатор рассчитывал таким способом создать препятствия предпринимателю в бизнесе», — рассказали в прокуратуре.
Подсудимый вину не признал и настаивал на том, что в сговор не вступал и в нападении не участвовал. Теме не менее, по п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Фигурант стал пятнадцатым осуждённым участником банды Ярослава Малиновского, отметили в прокуратуре.
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