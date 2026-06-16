Отца Жанны Фриске шокировали слова Шепелева по поводу встреч с сыном Платоном

Недавно телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал заявление по поводу встреч его сына Платона с родителями покойной певицы Жанны Фриске. Отца артистки Владимира Копылова шокировали его высказывания.
— Представляешь, что написал?! Что мы не хотели встретиться! Только под камерами. Да мне в жизни никогда никто не предлагал. Я бы согласился и под камерой и без камеры, — заявил мужчина.
Он также предположил, что о Шепелеве, скорее всего, «давно никто не вспоминал», поэтому он таким образом «решил о себе напомнить».
— Это все чистый фейк! Мы его не видели. Если он захочет, то я с удовольствием встречусь. Только говорить мы будем только о Платоне. Больше ни о чем, — цитирует 73-летнего Фриске «Комсомольская правда».
По словам отца покойной звезды, ему не нужны скандалы, у него и без того сильно подорвано здоровье. Сейчас Копылов хочет только начать общение с внуком.
Днем ранее сестра Фриске Наталья оскорбила бывшего мужа певицы Дмитрия Шепелева во время поминок на могиле артистки. Она назвала его «петушарой» и обвинила в том, что он не приехал на кладбище.