Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России снизили сопротивление графена при переносе почти в 18 раз

Полибутилметилакрилат слабее взаимодействует с материалом и меньше повреждает его.

МОСКВА, 16 июня./ТАСС/. Ученые Университета МИСИС, РУДН и РХТУ разработали новый подход к переносу сверхтонкого графена на пластины для гибкой электроники и высокоскоростных вычислительных устройств. Эксперименты показали, что сопротивление перенесенного графена снижается почти в 18 раз по сравнению с традиционным методом, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

«Графен, перенесенный с помощью полибутилметакрилатного полимера, продемонстрировал превосходную однородность, меньшее количество трещин и загрязнений, а также сниженное сопротивление — один из ключевых параметров для микроэлектроники. Иными словами, предложенный подход позволяет перенести графен с минимальными потерями его полезных свойств», — приводятся в тексте слова к.ф. -м.н. Екатерины Гостевой, доцента кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ МИСИС.

Графен представляет собой прочный, гибкий и сверхтонкий материал толщиной в один атом, который хорошо проводит электричество и тепло. При этом его сложно напрямую использовать в устройствах: сначала материал выращивают на металлической подложке, а затем переносят на другую поверхность, например на кремниевую пластину.

Традиционно для переноса графена в качестве поддерживающей пленки применяют полиметилметакрилат. Однако, как отмечают исследователи, этот полимер не растворяется полностью, может оставаться на поверхности материала и вступать с ним в химическую реакцию. Это приводит к появлению дефектов, трещин и загрязнений, которые снижают качество графена и влияют на работу устройств.

Новый подход предполагает использование другого полимера — полибутилметилакрилата. Он слабее взаимодействует с графеном и меньше повреждает его при переносе, что помогает сохранить высокую электропроводность материала. Кроме того, такой полимер легче синтезировать в лаборатории благодаря более доступному исходному веществу — бутилметакрилату.

Подробности исследования опубликованы в научном журнале Next Materials.