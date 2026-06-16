В России снизили сопротивление графена при переносе почти в 18 раз

Графен представляет собой прочный, гибкий и сверхтонкий материал толщиной в один атом, который хорошо проводит электричество и тепло. При этом его сложно напрямую использовать в устройствах: сначала материал выращивают на металлической подложке, а затем переносят на другую поверхность, например на кремниевую пластину.