Сила духа в каждом гребке — бронза Екатерины Стаценко

Особое место в этой коллекции наград занимает бронза Екатерины Стаценко из Волгограда. В классе VL2 среди женщин на дистанции 200 метров она показала результат 1 минута 04,5 секунды. Для непосвящённого зрителя эти цифры могут показаться просто строчкой в протоколе. Но для тех, кто знает, сколько труда стоит за каждым движением в парагребле, это — настоящая победа. Екатерина тренируется под руководством заслуженного тренера России Антона Агапонова, и их тандем — пример того, как опыт наставника и упорство спортсмена складываются в общий успех.